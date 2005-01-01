В Україні почали діяти європейські вимоги до шоколаду

На відміну від українських вимог, дотримання яких є добровільним, європейські є обов’язковими для виконання

ЕкономікаНазарій Тузяк, сьогодні, 08:5512031

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Із 1 січня в Україні почали діяти нові вимоги до виробів з какао та шоколаду, покликані забезпечити дотримання європейських стандартів з безпеки та якості продуктів харчування. Про нові зміни повідомляє Представництво ЄС в Україні на своїй сторінці у Facebook.

Відповідно до європейських вимог, шоколадом вважається продукт, що має не менше 35% від загальної кількості какао-продуктів.

Нові зміни передбачають, що у молочному шоколаді має бути понад 25% какао-продуктів та не менше 14% молочних продуктів, а у білому шоколаді – не менше 20% какао-масла та понад 14% молочних продуктів. Окрім цього у шоколадних цукерках з начинкою має бути не менше 25% шоколаду.

Також тепер заборонено додавати у шоколад ароматизатори, що імітують аромат шоколаду чи молочних продуктів.

«На відміну від вимог національного стандарту України (ДСТУ), який є добровільним, європейські вимоги є обов’язковими для виконання», – уточнили у Представництві ЄС в Україні.

Ці зміни також спрощують експорт до ЄС українського шоколаду, оскільки тепер діятимуть однакові вимоги до продукції як з ЄС, так і з України.

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