Головні зміни в Україні з 1 січня

З 1 січня 2018 року в Україні вступили в силу кілька важливих норм та законів, які суттєво вплинуть на життя українців: від зміни мінімальної зарплати - до обмеження максимальної швидкості руху у містах та селах.

Більша мінімальна зарплата

З 1 січня 2018 року мінімальна платня підвищується на 523 грн і складатиме 3723 грн. Під час ухвалення бюджету урядовці пообіцяли, що вже за результатами першого кварталу цього року розмір мінімальної заробітної плати можуть підвищити до 4200 грн.

У міністерстві освіти також заявили, що з січня підвищать платню вчителям на чверть.

Підвищення пенсійного страхового стажу

У жовтні 2017 року Верховна Рада ухвалила пенсійну реформу, частина з положень якої запрацює з 1 січня 2018 року. Зокрема, вже суттєво збільшується мінімальний необхідний стаж роботи для отримання пенсії за віком - з 15 до 25 років.

У майбутньому щороку мінімальний стаж буде збільшуватися на 1 рік. До 2028 року він має сягнути 35 років для чоловіків і 30 років - для жінок.

При цьому вік виходу на пенсію залишається незмінним - 60 років. Якщо стаж є меншим за 25, але більшим за 15 років, вийти на пенсію можна буде у 63 роки.

Дешевші електромобілі

Охочі купити електромобілі з 1 січня зможуть зробити це з суттєвою економією, оскільки завозити їх в Україну дозволили без сплати акцизу та податку на додану вартість. Такі пільги запроваджені лише на рік – до 31 грудня 2018 року.

Експерти прогнозують, що з урахуванням усіх чинників купити електромобіль в Україні можна буде на 17-20% дешевше.

Також з 1 січня 2018 року починається поступове зменшення ввізних мит на автомобілі з ЄС у межах угоди про вільну торгівлю. Цього року мита складатимуть від 5% до 7,3% у залежності від об'єму двигуна.

Зниження швидкості руху

З 1 січня 2018 року починає діяти новий швидкісний режим руху у населених пунктах України. Якщо раніше максимальна дозволена швидкість складала 60 км/год, то відтепер обмеження складатиме 50 км/год. Окрім того, зменшений поріг максимально доупустимого порушення цієї швидкості – з 20 км/год до 10 км/год.

Подорожчання цигарок

З 1 січня знову підвищився акциз на тютюнові вироби. Цього разу підвищення складає майже 30%. У роздрібній торгівлі одна пачка цигарок може подорожчати на 2-7 грн.

З кожним роком у майбутньому акциз буде підвищуватись на 20%, поки не досягне європейського рівня у 90 євро за тисячу цигарок. Зараз в Україні акциз складає приблизно 20 євро за тисячу штук.

Три посилки в одні руки

Згідно з ухваленими змінами до Податкового кодексу, зміняться правила ввезення в Україну посилок з-за кордону. Без сплати мит одна людина може отримати три міжнародні посилки на місяць із товарами на суму до 150 євро кожна.

Проте експерти сумнівались, що митниця зможе чітко контролювати цю вимогу, зазначає BBC Україна. А керівник профільного комітету парламенту Ніна Южаніна допускала, що дію цієї норми можуть відтермінувати.

Подорожчання електороенергії

Згідно з рішенням НКРЕКП, передбачене двоетапне зростання вартості електроенергії – на 9,5% з 1 січня і на 6,1% – з 1 квітня. Тобто сумарно зростання становитиме 15,6%.

Обов’язкове сортування сміття

З 1 січня 2018 року в Україні встановлюється заборона на захоронення не перероблених (необроблених) побутових відходів. Це передбачається ст. 32 закону України «Про відходи».