Обмеження кількості посилок з-за кордону в Україні відтермінували на рік

ЕкономікаІ.Р., сьогодні, 09:4311120

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В Україні відтермінували введення обмеження на безподаткові пересилання товарів з-за кордону. Про це йдеться в опублікованому у виданні «Голос України» законі «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році».

Тільки з 1 січня 2019 року наберуть чинності обмеження на безподаткові пересилання товарів з-за кордону фізичним особам в міжнародних поштових та експрес-відправленнях – не більше трьох протягом календарного місяця сумарною вартістю до 150 євро. Починаючи з четвертої посилки, такі посилки будуть обкладатися ПДВ (20%), митом (10%) і акцизом.

Однак зміни правил безмитного ввезення товарів в ручному або супроводжуваному багажі сумою до 150 євро (в аеропортах – до 1000 євро) і вагою до 50 кг для тих, хто був відсутній в Україні більше доби і в'їжджає в країну не частіше одного разу протягом 72 годин, набрали чинності 1 січня 2018 року.

Згідно зі змінами, при більш частому в'їзді без податків можна ввезти товари на суму лише до 50 євро.

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