Президент підписав скандальний закон про обмеження кількості та вартості посилок з-за кордону

ЕкономікаКатерина Чурилова, сьогодні, 18:359240

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Президент підписав скандальний закон про обмеження кількості та вартості посилок з-за кордону
фото ілюстративне
Закон обмежує дрібну торгівлю

Президент Петро Порошенко підписав законопроект, який встановлює нові правила для безмитного ввезення в Україну посилок. Відповідна інформація з’явилася на сайті Верховної Ради.

На сайті парламенту зазначено, 30 грудня законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» повернуто із підписом президента.

Як писав ZAXID.NET, Рада обмежила безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць за ціною до 150 євро кожна.

Українці зможуть провозити товари загальною вартістю до 500 євро і вагою до 50 кг за умови, що були відсутні в країні більше 24 годин і в'їжджають в Україну не частіше одного разу за 72 години. Якщо ці тимчасові проміжки не дотримуються — ввезти товари можна буде на суму до 50 євро.

До слова, обмеження існувало і раніше — 150 євро була вартість однієї посилки, але кількість відправлень не обмежувалася.

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