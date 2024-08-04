У Рівному у під’їзді багатоповерхівки зарізали 27-річного чоловіка. У вбивстві підозрюють 16-річного рівнянина. Про це пізно ввечері суботи, 3 серпня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Рівненської області.

Подія трапилась на вулиці Соборній близько 18:30. До поліції надійшло повідомлення про те, що у під’їзді однієї з багатоповерхівок 27-річному чоловіку завдали ударів ножем. На місце події прибули медики, однак попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати чоловіка не вдалося.

Попередньо, правоохоронці встановили, що між 16-річним хлопцем та 27-річним рівнянином виник конфлікт, під час якого неповнолітній завдав кілька ножових ударів опоненту.

Наразі правоохоронці затримали 16-річного хлопця. Як повідомили правоохоронці, за зовнішніми ознаками він був тверезий. За фактом умисного вбивства правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України.

За даними сайту «Про Рівне», затриманий – син помічниці судді Рівненського міського суду. Журналісти зазначили, що не називають ім’я матері затриманого, оскільки це дозволять ідентифікувати неповнолітнього, що заборонено законом.