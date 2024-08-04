З метою збору персональних даних військовозобов’язаних українців росіяни розповсюджують веб-застосунки, які мають виглядати як «Резерв+». Про це у неділю, 4 серпня, повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

«Ворог розповсюджує веб-застосунки, які мають виглядати як «Резерв+», і планує поширювати їх серед українців для збору персональних даних. Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту», – написала вона.

Адреса сайту фейкового додатку імітує адресу міністерства оборони, але використовує домени верхнього рівня .top, .website, .org тощо.

«При завантаженні застосунку обов’язково перевіряйте, що розробником є Міністерство оборони України (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY)», – написала Черногоренко.

Нагадаємо, що 17 травня Міністерство оборони запустило мобільний застосунок «Резерв+» для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, у якому можна буде оновити дані без відвідування ТЦК і СП.