До топ-100 найрейтинговіших вишів України увійшло десять закладів Львівщини
Львівський університет та політехніка – лідери за підсумками вступної кампанії
В Україні триває вступна кампанія до закладів вищої освіти. 31 липня був останнім днем подачі документів абітурієнтів до вишів. За підсумками подачі документів, найрейтинговішими вишами серед всіх українських є Львівський університет імені Івана Франка та НУ «Львівська політехніка».
За даними інформаційної системи «Вступ.Освіта.UA», що розміщує рейтингові списки абітурієнтів, станом на 2 серпня 2024 року до закладів вищої освіти подали понад 1 мільйон 64 тисячі заяв. З них 32411 абітурієнтів хочуть навчатися в ЛНУ ім. Франка та 31413 – у Львівській політехніці.
Наступні три місця посіли київські заклади вищої освіти: Київський національний університет ім. Шевченка, Київський політехнічний інститут ім. Сікорського, Державний торговельно-економічний університет.
Перша десятка університетів за кількістю поданих заяв абітурієнтів
Загалом до топ-100 потрапили десять вишів з Львівщини. Інші посіли такі місця:
- 25 – Національний лісотехнічний університет України,
- 40 – Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького,
- 57 – Львівський торговельно-економічний університет,
- 58 – Львівський національний університет природокористування,
- 64 – Львівський державний університет внутрішніх справ,
- 74 – Львівський національний університет ветеринарної медицини,
- 79 – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
- 80 – Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.