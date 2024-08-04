Львівський університет багато років серед лідерів українських вишів

В Україні триває вступна кампанія до закладів вищої освіти. 31 липня був останнім днем подачі документів абітурієнтів до вишів. За підсумками подачі документів, найрейтинговішими вишами серед всіх українських є Львівський університет імені Івана Франка та НУ «Львівська політехніка».

За даними інформаційної системи «Вступ.Освіта.UA», що розміщує рейтингові списки абітурієнтів, станом на 2 серпня 2024 року до закладів вищої освіти подали понад 1 мільйон 64 тисячі заяв. З них 32411 абітурієнтів хочуть навчатися в ЛНУ ім. Франка та 31413 – у Львівській політехніці.

Наступні три місця посіли київські заклади вищої освіти: Київський національний університет ім. Шевченка, Київський політехнічний інститут ім. Сікорського, Державний торговельно-економічний університет.

Перша десятка університетів за кількістю поданих заяв абітурієнтів

Загалом до топ-100 потрапили десять вишів з Львівщини. Інші посіли такі місця: