Росіяни атакували Україну ракетами та дронами

В ніч на неділю, 4 серпня, росіяни атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками типу Shahed. Силам оборони вдалось збити всі російські дрони-камікадзе. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Росіяни вночі випустили по Харківщині дві зенітні керовані ракети С-300 та дві керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору Курської області по Полтавщині. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, росіяни атакували село Піщане Чугуївського району. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали шість будинків.

У пресслужбі «Укрзалізниці» розповіли, що на Полтавщині внаслідок російської атаки пошкоджена залізнична інфраструктура.

«Було пошкоджено колії, контактну мережу, опори тощо. Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання», – йдеться у повідомленні.

На низці поїздів Харківського напрямку оперативно змінили маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками. Інформацію про поїзди, які курсують із затримками можна дізнатися за посиланням.

«Якщо ви зараз на борту одного з цих поїздів і маєте подальшу пересадку, зверніться, будь ласка, до провідника або стюарда — наші диспетчери зараз організують всі потрібні стиковки», – додали в «Укрзалізниці».

Крім того, росіяни атакували центр та південь України п’ятьма ударними безпілотниками типу Shahed. Сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил збили п’ять БпЛА типу Shahed у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Зазначимо, що 4 серпня в Україні відзначають день Повітряних сил. Зранку українських захисників привітав Володимир Зеленський.

«Сьогодні ми особливо дякуємо всім нашим захисникам неба – українським воїнам Повітряних сил Збройних Сил України – за кожну збиту російську ціль, за ефективність та влучність. Від перших днів цієї війни Україна протистоїть російським ударам з повітря. І наші воїни вже знищили тисячі російських ракет та дронів, сотні російських бойових літаків та гелікоптерів. Це значні результати. І ми робимо все, щоб українські Повітряні сили змогли ще більше. Точно зможуть!», – написав президент України.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 3 серпня, росіяни випустили по Україні 29 ударних безпілотників. Своєю чергою Силам оборони вдалося збити 24 «шахеди».