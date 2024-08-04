Зовнішня реставрація церкви закінчилася 2023 року

У жовківській дерев’яній церкві Святої Трійці XVIII ст. відреставрують внутрішній стінопис. Роботи триватимуть до кінця року. У попередні роки відновили саму будівлю церкви, яка зарахована до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та іконостас.

У системі Prozorro 2 серпня опублікували укладений договір між Львівською національною галереєю мистецтв імені Бориса Возницького та підрядником – приватним підприємством «Володар-Маркет», директоркою якого є Надія Мелета. Фірма «Володар-Маркет» раніше займалася реставрацією музею Пінзеля, що теж є філіалом галереї мистецтв, а також інших пам’яток Львова.

За договором, підрядник зобов’язується до кінця 2024 року провести консервацію та реставрацію настінних розписів церкви. Вартість робіт – 661 тис. грн.

Раніше настоятель церкви Святої Трійці о. Василь Батюк розповідав ZAXID.NET, що у святилищі на стінописі зображена сцена жертва Авраама і молитва Мойсея на горі Синай.

Залишки стінопису всередині церкви Святої Трійці у Жовкві (фото ZAXID.NET 2023 року)

Церква Святої Трійці розташована на вул. Львівській, 90 у Жовкві. Її збудували 1720 року на місці попередниці, що згоріла. 2013 року церкву разом з іншими сімома дерев’яними храмами України зарахували до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, вона є пам’яткою архітектури національного значення.

Реставрація церкви Святої Трійці розпочалась у 2019 році. Під час ремонту підлоги майстри натрапили на порожню крипту. Роботи через брак фінансування затягнулися на чотири роки. Реставрацію церкви закінчили торік: у ній повністю замінили дерев’яний ґонт, деякі дерев’яні балки та бруси. П’ятиярусний іконостас, який виконали майстри Жовківської школи іконопису і різьби, зокрема Іван Руткович та Василь Петранович, відновлювали у Національному науково-дослідному реставраційному центрі. Науковці з’ясували, що деякі ікони давніші ніж церква (орієнтовно друга половина XVII ст.).

Водночас між парафіяльною громадою та Львівською галереєю мистецтв як балансоутримувачем назріває конфлікт. Парафіяни не можуть відновити богослужіння у храмі, оскільки Львівська галерея мистецтв не допускає їх всередину. Водночас керівництво галереї звинувачує міську раду у блокуванні оформлення документації на земельну ділянку біля церкви. Парафіяни від 2019 року моляться у тимчасовій споруді на подвір’ї церкви.