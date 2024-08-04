Через російську нічну атаку на залізничну інфраструктуру на Полтавщині є суттєві затримки поїздів «Укрзалізниці». Деякі потяги затримуються на понад 10 годин. Про це у неділю, 4 серпня, повідомили у пресслужбі державного перевізника.

Наразі затримуються такі потяги:

21/22 Харків – Львів (+10:34);

103/104 Краматорськ – Львів (+10:34);

1/2 Харків – Івано-Франківськ (+10:06);

201/202 Харків – Ворохта (+10:06);

63/64 Харків – Львів (+4:57);

111/112 Ізюм – Львів (+4:57);

112/111 Львів – Ізюм (+2:25).

В «Укрзалізниці» зазначили, що це вплине і на відправку двох зворотних рейсів ввечері неділі, 4 серпня:

64/63 Львів – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу;

112/111 Львів – Ізюм вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу;

2/1 Івано-Франківськ – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 3 години пізніше свого розкладу;

202/201 Ворохта – Харків вирушить з кінцевої за графіком, але отримає неграфікову стоянку по ст. Івано-Франківськ тривалістю близько 3 годин.

«Від імені всіх залізничників перепрошуємо за незручності, адже нічний обстріл вплинув на плани тисяч українців, ми це розуміємо і від самої ночі працюємо над тим, щоб максимально швидко доставити вас до потрібного пункту призначення. Зазначимо, що ушкоджені ділянки інфраструктури залізничники вже відновили», – йдеться у повідомленні «Укрзалізниці». ⠀

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну чотирма ракетами та п’ятьма ударними безпілотниками. Українські захисники збили всі російські дрони, однак у пресслужбі «Укрзалізниці» розповіли, що на Полтавщині внаслідок російської атаки пошкоджена залізнична інфраструктура. Окупанти пошкодили колії, контактну мережу, опори тощо.