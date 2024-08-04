Рятувальники гасили вогонь близько години

В ніч на неділю, 4 серпня, у селі Блітча Київської області сталась пожежа у приватному будинку. Під час гасіння рятувальники виявили два тіла – бабусі та онука. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Повідомлення про пожежу у селі Блітча на вулиці Кибенка до опративно-диспетчерської служби надійшло у суботу, 3 серпня, о 23:59. На місце події прибув черговий караул 41-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Іванків.

Під час гасіння пожежі у приватному будинку рятувальники виявили тіло жінки 1955 року народження та хлопчика 2014 року народження – бабусі та онука.

Вогонь гасили близько години. Для цього залучили дев'яттьох рятувальників та три спецавтомобілі. Причину виникнення загоряння наразі встановлюють.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що 1 серпня у селі Рокитне Сарненського району горів житловий будинок. На місці події рятувальники виявили тіло 39-річного чоловіка.