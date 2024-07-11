65-річний чоловік загинув у пожежі власного будинку біля Миколаєва
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Горів двоповерховий житловий будинок
У четвер, 11 липня, у селі Пісочна Розвадівської громади на Львівщині горів двоповерховий житловий будинок, загинув 65-річний власник.
За даними ДСНС Львівщини, пожежа сталася близько 11:00 у двоповерховому житловому будинку у селі Пісочна Стрийського району.
Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіло 65-річного власника. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 5 м2, пошкодив стелю та стіни на площі 15 м2.
Гасили пожежу п’ять рятувальників та одна одиниця спецтехніки. Причини пожежі встановлюють правоохоронці.
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