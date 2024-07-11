Горів двоповерховий житловий будинок

У четвер, 11 липня, у селі Пісочна Розвадівської громади на Львівщині горів двоповерховий житловий будинок, загинув 65-річний власник.

За даними ДСНС Львівщини, пожежа сталася близько 11:00 у двоповерховому житловому будинку у селі Пісочна Стрийського району.

Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіло 65-річного власника. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 5 м2, пошкодив стелю та стіни на площі 15 м2.

Гасили пожежу п’ять рятувальників та одна одиниця спецтехніки. Причини пожежі встановлюють правоохоронці.