Вогонь повністю знищив дах будинку та дві кімнати

На Львівщині під час пожежі у власному будинку загинув 42-річний чоловік. Вогонь частково знищив будинок.

Як повідомили в ДСНС, 10 липня вранці до рятувальників надійшло повідомлення, що в селі Деревня Львівського району горить житловий будинок. На момент приїзду рятувальників майже половина будинку була охоплена вогнем. Пожежа спричинила сильне задимлення.

Під час гасіння пожежі в одній із кімнат рятувальники виявили тіло 42-річного чоловіка власниці. Його тіло передали поліцейським.

Пожежу ліквідували о 7:17. Вогнем знищено дах і перекриття, а також повністю дві кімнати. Крім того, пошкоджені ще дві кімнати. Причини та обставини цієї події встановлюють фахівці.