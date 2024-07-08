Займання виникло у житловому комплексі «Добра оселя»

У понеділок, 8 липня, у Львові внаслідок загорання інвертора власник квартири отримав опіки. Інцидент трапився на вул. Княгині Ольги на першому поверсі багатоповерхового житлового будинку. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Львівській області.

«8 липня о 09:24 до рятувальників надійшло повідомлення про задимлення в одній із квартир на вулиці Княгині Ольги у Львові», – йдеться у повідомленні рятувальників.

До прибуття вогнеборців чоловік із дітьми, побачивши небезпеку, покинули квартиру через вікно. О 09:42 рятувальники ліквідували займання, запобігши подальшому поширенню вогню.

Внаслідок інциденту власник квартири отримав опіки, його госпіталізували до лікарні. Причину виникнення займання будуть встановлювати правоохоронні органи.

За даними ZAXID.NET займання виникло у житловому комплексі «Добра оселя».

Як згодом повідомили у Львівській міській раді, чоловік отримав опіки I-II ступеня, його госпіталізували в лікарню св. Луки.

У мерії зазначили, що фахівці проведуть перевірку газових мереж будинку, а також оглянуть чи немає замокань приміщень після гасіння пожежі. Попередня версія інциденту – недотримання правил експлуатації інверторів.

Рятувальники Львівщини вкотре застерігають мешканців дотримуватись рекомендацій при користуванні портативними засобами: