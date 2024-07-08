У квартирі львівської багатоповерхівки загорівся інвертор, постраждав господар
Його госпіталізували
У понеділок, 8 липня, у Львові внаслідок загорання інвертора власник квартири отримав опіки. Інцидент трапився на вул. Княгині Ольги на першому поверсі багатоповерхового житлового будинку. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Львівській області.
«8 липня о 09:24 до рятувальників надійшло повідомлення про задимлення в одній із квартир на вулиці Княгині Ольги у Львові», – йдеться у повідомленні рятувальників.
До прибуття вогнеборців чоловік із дітьми, побачивши небезпеку, покинули квартиру через вікно. О 09:42 рятувальники ліквідували займання, запобігши подальшому поширенню вогню.
Внаслідок інциденту власник квартири отримав опіки, його госпіталізували до лікарні. Причину виникнення займання будуть встановлювати правоохоронні органи.
За даними ZAXID.NET займання виникло у житловому комплексі «Добра оселя».
Як згодом повідомили у Львівській міській раді, чоловік отримав опіки I-II ступеня, його госпіталізували в лікарню св. Луки.
У мерії зазначили, що фахівці проведуть перевірку газових мереж будинку, а також оглянуть чи немає замокань приміщень після гасіння пожежі. Попередня версія інциденту – недотримання правил експлуатації інверторів.
Рятувальники Львівщини вкотре застерігають мешканців дотримуватись рекомендацій при користуванні портативними засобами:
- купувати лише сертифіковану продукцію;
- дотримуватися рекомендацій виробника;
- не допускати падіння чи попадання вологи в них;
- не використовувати зарядні пристрої неоригінального або пошкодженого зарядного пристрою;
- під час зарядки не залишати без нагляду.