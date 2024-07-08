На момент прибуття рятувальників до місця події з вікон вибивався дим

У понеділок вранці, 8 липня, на Львівщині внаслідок пожежі у житловому будинку загинув 41-річний чоловік. Трапилося це в селі Берездівці Стрийського району. Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Львівській області.

«О 05:14 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в селі Берездівці Стрийського району в цегляному житловому будинку», – йдеться в повідомленні рятувальників.

На момент прибуття рятувальників до місця події з вікон вибивався дим. Вогнеборці, зайшовши в приміщення, побачили чоловіка, якого винесли на свіже повітря та почали проводити йому серцево-легеневу реанімацію. Однак рятувати 41-річного чоловіка не вдалось.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 3м2, будинок від знищення вдалося вберегти. Рятувальники о 05:31 пожежу локалізували та 05:42 ліквідували.