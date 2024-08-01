Вранці 1 серпня у селі Рокитне Сарненського району горів житловий будинок. На місці події рятувальники виявили тіло 39-річного чоловіка. Про це повідомили у ГУ ДСНС Рівненської області.

Інформація про пожежу на вулиці Ігоря Кушніра надійшла на спецлінію 101 близько 04:52. За вказаною адресою прибули місцеві рятувальники, які побачили повністю охоплений вогнем житловий будинок. В одній із кімнат вогнеборці виявили 39-річного власника без ознак життя.

«Загальна площа пожежі – 100 м². Полум’я знищило меблі, речі домашнього вжитку, покрівлю та перекриття будівлі», – зазначили рятувальники.

Наразі остаточну причину загорання та розмір збитків встановлюють правоохоронці.