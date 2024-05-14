На польовій дорозі біля села Дерев'янче Рівненського району горів автомобіль

У вівторок, 14 травня, поблизу села Дерев'янче Острозької громади загорівся автомобіль Daewoo Nexia. У салоні рятувальники виявили тіло 60-річного водія.

Як повідомили у прес-службі ГУ ДСНС Рівненщини, інформація про пожежу надійшла до Служби порятунку близько 08:00. За сказаною адресою прибули рятувальники, які встановили, що на польовій дорозі горить легковик.

«Під час ліквідації полум’я в автомобілі виявили тіло чоловіка 1963 року народження», – зазначили рятувальники.

Речниця поліції Рівненщини Катерина Загурська уточнила ZAXID.NET, що слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство з відміткою «самогубство»). Усі обставини події наразі встановлюють.