37-річний водій BMW загинув на місці події

На Сумщині біля міста Тростянець сталась смертельна аварія. Водій BMW врізався у бетонні плити та загинув на місці ДТП. Про це у неділю, 4 серпня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Сумської області.

Аварія трапилась ввечері суботи, 4 серпня, близько 22:00 на в’їзді в місто Тростянець. На місце події прибули правоохоронці, які попередньо встановили, що 37-річний водій BMW, рухаючись по трасі не впевнився в безпечності руху та врізався у бетонні плити. Внаслідок аварії, він отримав травми не сумісні із життям та загинув на місці події.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ст.286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на Рівненщині у Гощанському районі сталась смертельна ДТП. 25-річний водій легковика Mercedes, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де врізався у бетонний стовп. Також внаслідок ДТП травми отримала пасажирка легковика – вагітна дружина водія.