Провідник за вказівкою організаторів переправлення вів ухилянтів до кордону

Прикордонники Мукачівського загону зупинили поблизу кордону з Угорщиною групу порушників, яку вів до кордону місцевий провідник. Десять чоловіків з різних областей мали намір нелегально перебратися за кордон. Своєму провіднику вони платили за послуги від 8 до 10 тисяч доларів.

Ухилянтів затримали ввечері 3 серпня на околиці села Тисобикень. П’ятеро з них є жителями Закарпаття, троє – жителями Дніпропетровщини, інші з Київщини і Волині.

«Оперативники з’ясували, що один із затриманих закарпатців є провідником, який за вказівкою організаторів незаконного переправлення мав завести решту чоловіків до місця, де ті мали б змогу незаконно потрапити до сусідньої країни», – повідомили у ДПСУ.

На порушників склали протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання державного кордону України або спроба). Незаконне переправлення через державний кордон України караються вже Кримінальним кодексом (ст. 332 ККУ), цим розслідуванням займатимуться поліцейські. Оперативники встановлюють всіх причетних до організації незаконного переправлення цієї групи чоловіків.