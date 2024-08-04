Мітинг перед будівлею ТЦК у Ковелі виник після затримання кількох молодих хлопців

У суботу, 3 серпня, у Ковелі Волинської області біля будівлі місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки відбувся мітинг. Його учасники зібралися на акцію протесту після того, як працівники ТЦК затримали трьох молодих чоловіків на блокпості біля Шацька.

У соціальних мережах повідомлялося, що в затриманих нібито забрали телефони і ключі від автомобілів, після чого їх доправили до ТЦК. У відповідь місцеві жителі організували мітинг, вимагаючи звільнення затриманих.

Місцевий телеграм-канал «Ковель media» з посиланням на очевидців повідомив, що після масштабного мітингу з ТЦК відпустили усіх трьох хлопців, затриманих на блокпосту. У соцмережах з'явилися численні відео з місця подій, які почалися ще вдень і продовжувалися вже пізно увечері.

Сайт «Волинські новини» з посиланням на поліцію Волині пише, що поліцейські встановлюють обставини інциденту на Ковельщині. У відомстві розповіли, що напередодні близько 19:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що біля приміщення місцевого ТЦК та СП зібрались кілька десятків людей. На місце спрямували наряди поліції для охорони публічного порядку. Також працювала слідчо-оперативна група поліції. Наразі у поліції з’ясовують обставини цієї події та встановлюють учасників.

У неділю, 4 серпня, на інцидент відреагували у Волинському обласному ТЦК та СП. Там заявили, що протест організували не хто інший, як російські спецслужби за допомогою соціальних мереж та пропагандистських каналів для маніпуляції ситуацією.

У заяві ТЦК зазначено, що затримання було результатом перевірки військово-облікових документів, і що представники ТЦК не мають права затримувати громадян у випадках адміністративних правопорушень.

«На Шацькому блокпості працівники ТЦК забрали декількох хлопців: обурені люди влаштували мітинг..», «У Ковелі штурмували ТЦК – ЗМІ..», «У місті на Волині штурмували ТЦК – ЗМІ..», «У Ковелі біля ТЦК триває мітинг..», – такими заголовками вчора та сьогодні з ночі рясніють пабліки українських соціальних мереж та російських пропагандистських засобів масової інформації, повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП

Згідно з пунктом 4 статті 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу, і пред’являти їх на вимогу уповноважених осіб, включаючи представників ТЦК, поліції та прикордонної служби.

«Однак, дехто з громадян трактують закони, як вони вважають за потрібне. Заклики до бунту, що розповсюдились вчора по соціальних мережах Ковельської територіальної громади та Волинської області були помічені ворожими пропагандистськими каналами, які вдало використали це у своїх цілях», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ТЦК, ситуація стала об'єктом маніпуляцій ворожих пропагандистських каналів, які використовують соціальні мережі для розпалювання протестів і дестабілізації ситуації в Україні. Зокрема, пропагандисти розгорнули кампанію, яка включала емоційні маніпуляції та підбурювання до непокори.

Приклад роботи російських ботоферм (фото Волинського обласного ТЦК та СП)

У ТЦК додали, що «реальні люди», які «чинили спротив і перешкоджали законним діям влади», понесуть «реальну» відповідальність. Там також вважають, що конфлікт підтримували російські спецслужби, на що, мовляв, вказують «методи їхньої роботи – емоційні гойдалки, маніпуляції свідомістю громадян, підбурювання до непокори».

«Сотні ботів, активність яких була виявлена в соціальних мережах свідчить про те, що ворожа пропаганда буде використовувати кожне ваше слово, заклик, дію до дестабілізації обстановки в Україні вашими ж руками», – додали в ТЦК.

У ТКЦ закликали до спокою і дотримання законодавства, наголошуючи на важливості підтримки законних процедур і дій в умовах воєнного стану.