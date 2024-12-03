Мітинг перед будівлею ТЦК у Ковелі виник після затримання кількох чоловіків на блокпості

Ковельський міськрайонний суд Волинської області виніс вирок місцевій мешканці, яка брала учать у мітингу та закликала підпалити будівлю ТЦК. Суд призначив їй покарання – 51 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці листопада 2024 року, уродженка Ковеля Альона Мазилкіна ввечері 3 серпня разом із приблизно ще сотнею людей брала участь у мітингу біля будівлі ТЦК у Ковелі. За даними правоохоронців, ковельчанка нецензурно висловлювалась до працівників ТЦК та поліції, разом з іншими людьми намагалась підняти металевий шлагбаум, який стримував учасників мітингу. Вона також виступала на мітингу, закликаючи до погрому та підпалу адміністративної будівлі ТЦК.

«Ті, хто має можливість, стягуйте шини та «коктейлі Молотова»! Ковельчани, в кого є машини, їдьте по шини і по «коктейлі Молотова»! Звозьте шини! Звозьте шини, Ковель! Покажемо, що держава – ми!», – наведені цитати обвинуваченої у вироку суду.

Щодо жінки порушили кримінальні справи за ст. 293 (порушення громадського порядку) та ст. 295 ККУ (публічні заклики до погрому, підпалу будівлі). У суді вона визнала свою провину та розповіла, що у соцмережах побачила заклик прийти під будівлю ТЦК, щоб відстояти хлопців, яких хочуть мобілізувати. Після цього брала активну участь у мітингу.

Як повідомляв ZAXID.NET, люди зібрались на акцію протесту після того, як працівники ТЦК затримали трьох чоловіків на блокпості біля Шацька. На інцидент відреагували у Волинському обласному ТЦК та СП, заявивши, що протест організували російські спецслужби за допомогою соціальних мереж та пропагандистських каналів для маніпуляції ситуацією.

Справу розглянула суддя Марина Грідяєва, яка дослідила усі матеріали справи, призначивши обвинуваченій 51 тис. грн штрафу. На вирок ще можна подати апеляцію.