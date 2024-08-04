Синоптики застерегли про 1 рівень небезпечності

Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив про небезпечні метеорологічні явища на території Львівської області та у Львові 5 серпня. Вранці та вдень очікуються значні дощі, грози, місцями град (І рівень небезпечності, жовтий).

«5 серпня погоду визначатиме поле пониженого атмосферного тиску та проходження вдень атмосферних фронтів з північного заходу», – уточнили у гідрометцентрі.

Температура вночі 12-17°, вдень 19-24° тепла. У Львові – 14-16° вночі та 20-22° вдень. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 9-14 м/с.

6 серпня температура опуститься на кілька градусів і дощитиме, а у середу, 7 серпня, буде тепло до +25°.

Загалом, за прогнозами синоптиків, впродовж серпня температура буде вищою на 2° від норми. Погода буде мінливою, але теплою і сонячною. У середині місяця можлива спека вище 30° тепла.