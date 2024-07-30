Синоптики розповіли, якою буде погода в останній місяць літа
Новини Львова від ZAXID.NET за 30 липня
0 0
У вівторок, 30 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Земельні ділянки, корпоративні права, нерухомість і автотранспорт. На Львівщині арештували майно братів колишніх нардепів-зрадників Медведчука і Козака.
- Війську потрібні люди. У Львові відкрили рекрутинговий центр Сил безпілотних систем.
- Отримав контузію та важку травму руки. У центрі «Незламні» у Львові завершує реабілітацію боєць Інтернаціонального легіону.
- Літо добігає кінця. Синоптики розповіли, якою буде погода у серпні.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter