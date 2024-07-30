У вівторок, 30 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Земельні ділянки, корпоративні права, нерухомість і автотранспорт. На Львівщині арештували майно братів колишніх нардепів-зрадників Медведчука і Козака. Війську потрібні люди. У Львові відкрили рекрутинговий центр Сил безпілотних систем. Отримав контузію та важку травму руки. У центрі «Незламні» у Львові завершує реабілітацію боєць Інтернаціонального легіону. Літо добігає кінця. Синоптики розповіли, якою буде погода у серпні.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter