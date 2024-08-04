Сигарети заховали під вантажем котуни

У залізничному вантажному пункті пропуску «Павлово» прикордонники виявили у потязі контрабандні сигарети. Їх намагалися незаконно ввезти у Словаччину з України. Про це у неділю, 4 серпня, повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

Як розповіли прикордонники, вантажний потяг прямував до Словаччини із вантажем котуни. Під час огляду на один із вагонів зреагував службовий собака, тому прикордонники вирішили ретельніше його перевірити.

«У результаті огляду правоохоронці спільно з митниками виявили у вантажі 17 пакунків тютюнових виробів. Усього під шаром котунів приховали 8500 пачок сигарет», – йдеться у повідомленні.

Тютюнові вироби, які знайшли у вантажі, передали співробітникам Бюро економічної безпеки. Загальна вартість вилучених сигарет складає понад 800 000 гривень. Наразі правоохоронці встановлюють всіх осіб, які причетні до контрабанди.

Нагадаємл, у чернівецькій митниці під комбікормом виявили контрабандні сигарети на 1,6 млн грн. Нелегальний тютюн намагався вивезти з України двоє громадянок Румунії.