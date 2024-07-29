Контрабанду виявили у пункті пропуску «Малий Березний»

Ввечері 28 липня у пункті пропуску «Малий Березний» у Mercedes 42-річної закарпатки виявили заховані у тайниках 1947 пачок сигарет. Автомобіль та тютюн, загальною вартістю понад 400 тис. грн, вилучили.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 29 липня, майже 2 тис. пачок сигарет заховали у тайниках, спеціально облаштованих у порогах автомобіля, в арках, а також у подвійному дні під пасажирським сидінням та у багажному відсіку.

«У пункті пропуску «Малий Березний» під час огляду легкового автомобіля Mercedes української реєстрації прикордонний наряд спільно з митниками виявив 1947 пачок сигарет різних марок. Третина сигарет не мала марок акцизного збору України. Водійка стверджувала, що прямує до чоловіка, який тимчасово проживає у Словаччині, та не знала про наявність сховків», – інформують в ДПСУ.

Mercedes 2002 року випуску разом з контрабандою, загальною вартістю понад 400 тис. грн, вилучили.