Підозрюваного затримали під час отримання 700 доларів США за 14 ящиків товару

На Закарпатті правоохоронці викрили прикордонника, який за хабарі допомагав контрабандистам перевозити сигарети за кордон безпілотниками. Прикордонника затримали після отримання 700 доларів хабара за 14 ящиків сигарет.

Як вказано у повідомленні спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону за 30 липня, 31-річний сержант прикордонної служби запропонував чоловіку своє «сприяння» у незаконному переміщенні сигарет до Угорщини за допомогою дронів.

За хабарі він обіцяв інформувати чоловіка про розміщення прикордонних нарядів, надавати графіки несення ними служби, а також забезпечувати захист від викриття злочину його колегами. Крім цього, прикордонник формував безпечний маршрут, вказував рекомендовані місця запуску і посадки безпілотників, надавав інші поради та вказівки.

За такі послуги він визначив «тариф» – 50 доларів США за один переміщений через держкордон ящик цигарок. Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України – під час отримання 700 доларів США за 14 ящиків товару. Окрім цього, за першу партію він отримав напередодні ще 750 доларів США хабара.

Наразі прикордоннику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення понад 150 тисяч гривень застави.