Він намагався ввезти в Україну фільтри для виготовлення сигарет

На Буковині на прикордонному пункті пропуску виявили контрабанду тютюнових виробів на 13 млн грн. Чоловіку, який намагався ввезти в Україну фільтри для сигарет правоохоронці повідомили підозру за статтею Кримінального кодексу про контрабанду. За даними Офісу генерального прокурора, підозру за контрабанду за кримінальним кодексом повідомлено вперше в Україні. Чоловіку загрожує до 7 років реального терміну ув’язнення.

За даними слідства, житель Чернівецького району перетинав кордон зі сторони Румунії в Україну. Через пункт пропуску «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці чоловік для проходження митного контролю обрав смугу руху «зелений коридор». Цим він засвідчив, що не переміщує товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню.

«Однак при проведенні поглибленого огляду автомобіля митники виявили та вилучили із спеціально облаштованого у вантажному відсіку сховища 55 коробок з фільтр-паличками для виготовлення сигарет», – повідомили в Офісі генерального прокурора в четвер, 25 липня.

Вартість вилученої сировини сягає майже 13 млн грн. За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури буковинцю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 201-3 КК України. Його обвинувачують у контрабанді імпортованої сировини для виготовлення тютюнових виробів. Наразі суд вирішує питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожує до 7 років ув'язнення.

Додамо, що 9 грудня 2023 Верховна Рада прийняла закон, яким внесла зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо криміналізації контрабанди. Згідно з ним, відповідальність за контрабанду настає у разі завдання збитків в розмірі більш як 6,71 млн гривень., за вчинення контрабанди підакцизних товарів відповідальність наступає у разі завдання збитків у розмірі 1,0065 млн гривень.

До 25 липня на перевізників контрабанди тютюну та інших підакцизних товарів складали протоколи за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Контрабанду вилучали, а порушникам загрожував лише штраф. Тепер же контрабандисти можуть отримати реальний термін покарання.