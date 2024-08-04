Ілля Ковтун двічі посів четверте місце в індивідуальних змаганнях і спробує виграти медаль у третій дисципліні

Українські спортсмени продовжують боротьбу на Олімпіаді-2024. 5 серпня за медалі позмагаються українські гімнасти Олег Верняєв та Ілля Ковтун на паралельних брусах, а Павло Коростильов – у стрільбі з малокаліберного пістолета. Софія Лискун спробує пройти далі у стрибках у воду.

Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 5 серпня:

10:30 – стрільба (малокаліберний пістолет 25 м, чоловіки; Павло Коростильов)

11:00 – стрибки у воду (вишка 10 м, попередній раунд, жінки; Софія Лискун)

11:50 – легка атлетика (400 м, втішний раунд, жінки; Анна Рижикова, Вікторія Ткачук)

12:20 – легка атлетика (400 м, втішний раунд, чоловіки; Олександр Погорілко)

12:45 – спортивна гімнастика (паралельні бруси, чоловіки; Олег Верняєв та Ілля Ковтун)

16:00 – стрибки у воду (вишка 10 м, півфінал, жінки; потенційно Софія Лискун)

16:00 – вільна боротьба (жінки, до 68 кг, 1/8 фіналу; Тетяна Сова-Ріжко – Ніша Ніша (Індія))

16:30 – веслування (байдарки-крос, жінки, чвертьфінал; Вікторія Ус)

17:15 – веслування (байдарки-крос, жінки, півфінал; потенційно Вікторія Ус)

17:43 – веслування (байдарки-крос, жінки; потенційно Вікторія Ус)

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).