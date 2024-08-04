Коли і де виступатимуть українці на Олімпіаді-2024: повний розклад на 5 серпня
Українські спортсмени продовжують боротьбу на Олімпіаді-2024. 5 серпня за медалі позмагаються українські гімнасти Олег Верняєв та Ілля Ковтун на паралельних брусах, а Павло Коростильов – у стрільбі з малокаліберного пістолета. Софія Лискун спробує пройти далі у стрибках у воду.
Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань українців на 5 серпня:
- 10:30 – стрільба (малокаліберний пістолет 25 м, чоловіки; Павло Коростильов)
- 11:00 – стрибки у воду (вишка 10 м, попередній раунд, жінки; Софія Лискун)
- 11:50 – легка атлетика (400 м, втішний раунд, жінки; Анна Рижикова, Вікторія Ткачук)
- 12:20 – легка атлетика (400 м, втішний раунд, чоловіки; Олександр Погорілко)
- 12:45 – спортивна гімнастика (паралельні бруси, чоловіки; Олег Верняєв та Ілля Ковтун)
- 16:00 – стрибки у воду (вишка 10 м, півфінал, жінки; потенційно Софія Лискун)
- 16:00 – вільна боротьба (жінки, до 68 кг, 1/8 фіналу; Тетяна Сова-Ріжко – Ніша Ніша (Індія))
- 16:30 – веслування (байдарки-крос, жінки, чвертьфінал; Вікторія Ус)
- 17:15 – веслування (байдарки-крос, жінки, півфінал; потенційно Вікторія Ус)
- 17:43 – веслування (байдарки-крос, жінки; потенційно Вікторія Ус)
Де дивитися Олімпіаду-2024
В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт» – трансляція 4 додаткових видів спорту;
- YouTube-канал «Суспільне Спорт» – обрані події за участю українців.
Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.
Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).