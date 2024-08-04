Назар Чепурний виграв кваліфікацію в опорному стрибку, проте у фіналі став тільки шостим

Українські гімнасти Назар Чепурний та Ігор Радівілов виступили у фіналі з опорного стрибка на Олімпіаді-2024 у Парижі. Назар Чепурний посів 6 місце, поступившись тільки 0,001 бала хорвату Аурелю Беновичу, тоді як Ігор Радівілов через падіння після другого стрибка – остнню 8 сходинку.

Олімпійське золото здобув філіппінець Карлос Юло, який вже є олімпійським чемпіоном у вільних вправах на цьогорічних Іграх. Срібло – у вірменина Артура Давтяна, а бронза – у британця Гаррі Гепворда, який обійшов свого свпіввітчизника, чинного чемпіона світу в цій дисципліні Джейка Джермана.

Олімпіада-2024, спортивна гімнастика, опорний стрибок. Фінал

Карлос Юло (Філіппіни) – 15,116 Артур Давтян (Вірменія) – 14,966 Гаррі Гепворд (Велика Британія) – 14,949 Джейк Джерман (Велика Британія) – 14,933 Аурель Бенович (Хорватія) – 14,900 Назар Чепурний (Україна) – 14,899 Мехді Ольфаті (Іран) – 14,266 Ігор Радівілов (Україна) – 14,166

Назар Чепурний – 21-річний гімнаст з Черкас, дебютант Олімпіади. Бронзовий призер чемпіонату світу 2023 року та чемпіонату Європи 2024 року в опорному стрибку, чемпіон універсіади 2023 року та срібний призер юнацької Олімпіади 2018 року в цій же дисципліні. Чемпіон Європи 2024 року в командному багатоборстві.

Ігор Радівілов – 31-річний гімнаст родом з Маріуполя, для якого це вже четверті Ігри в карʼєрі. Бронзовий призер Олімпіади-2012 в опорному стрибку, дворазовий срібний та дворазовий бронзовий призер чемпіонатів світу в цій дисципліні, багаторазовий медаліст чемпіонатів Європи в опорному стрибку, вправах на кільцях та в командній першості.

Додамо, що українські гімнасти посіли 4 місце в командній першості. В особистому багатоборстві Ілля Ковтун став теж четвертим, а Олег Верняєв – восьмим. У вільних вправах Ілля Ковтун посів 4 місце, а Олег Верняєв у вправах на коні – 5. У понеділок, 5 серпня, Ілля Ковтун та Олег Верняєв позмагаються ще у вправах на паралельних брусах.