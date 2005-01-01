Мінімальна зарплата в Україні зросла до ₴3723

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 09:155460

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Мінімальна зарплата в Україні зросла до ₴3723
фото Ілюстративне / УНІАН
У 2019 році мінімальна зарплата зросте до 4173 грн

З 1 січня 2018 року в Україні мінімальна заробітна плата збільшується на 523 гривені – до 3723 гривень. Це передбачено у державному бюджеті на 2018 рік, пише «Інтерфакс-Україна».

«Встановити у 2018 році мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 3723 гривні, у погодинному розмірі – 22,41 гривні», – йдеться в документі.

Також документом передбачено, що у 2018 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 21%, для дітей – 85%, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 100% відповідного прожиткового мінімуму.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко 4 грудня виступив з ініціативою підвищити мінімальну заробітну плату в 2018 році до 4 100 грн із 3 200 грн. В Україні з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата була підвищена в 2 рази - до 3 200 грн, і набули чинності законодавчі норми, що передбачають за виплату зарплат «у конверті» штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.

Раніше перший віце-прем'єр Степан Кубів повідомляв, що з 1 січня 2018 року очікуваний розмір мінімалки становитиме 3 723 грн, у 2019 році ця сума планується на рівні 4173 грн, а в 2020 році - 4425 грн.

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