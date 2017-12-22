Геннадій Зубко назвав рівень зарплат, які втримуватимуть українців від трудової міграції

Віце-прем’єр назвав трудову міграцію однією з найбільших загроз для держави

В уряді підрахували рівень заробітної плати, яка втримуватиме українців від трудової міграції за кордон. Про це заявив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, повідомляє LB.ua.

За словами Зубка, трудова міграція - одна з найбільших загроз для держави після військової агресії. «Військові дії на сході відволікли на захист держави 250 тисяч абсолютно працездатного населення. Ця кількість людей пішла з реального промислового сектору», - наголосив він в інтерв’ю LB.ua.

Серед інших ризиків Зубко зауважив, що будівництво нових підприємств у країнах Східної Європи наразі безпосередньо розраховано на трудову міграцію з України. На його думку, влада не втримає людей будь-якою зарплатнею, якщо немає нормальної дорожньої і соціальної інфраструктури, дитячих садків, шкіл. Зубко навів два чинники вирішення цієї проблеми - створення соціальної інфраструктури та залучення інвестицій для малого і середнього бізнесу.

«Офіційні цифри щодо працюючих українців за кордоном ми орієнтовно можемо помножити на п’ять, тільки в Польщі працює понад мільйон. Невелика різниця у зарплаті в Україні порівняно з європейською дасть можливість нікуди не їхати. Працівник, який їде до Польщі, отримує зарплату - 800-1000 євро, або 25-30 тисяч гривень. Але має додаткові витрати на житло, транспорт, тощо. Вважаємо, якщо в середньому зарплата підніметься до 16 тисяч гривень, це дасть можливість втримувати людей в Україні», - зазначив віце-прем'єр і наголосив на важливості правильно усвідомлювати потенціал трудових ресурсів в Україні.

«У нас 24 мільйони працездатного населення, серед яких 8 млн - чоловіки, 16 млн - жінки. На нещодавньому форумі регіонального розвитку я наголосив на необхідності будувати дитсадки, аби звільнити жінок із домогосподарської роботи. Сьогодні черга в дитсадки складає понад 52 тисячі місць, тому жінки вимушені виховувати дітей удома. У цій категорії можемо знайти трудовий ресурс. Ще одна ніша трудового потенціалу - люди з інвалідністю. Маємо розвивати абсолютно інший рівень інклюзії. Адже величезна кількість людей цього потребують, і вони можуть працювати», - зауважив Зубко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман розповів, наскільки виросте середня зарплата і пенсія в Україні у 2018 році.