Прем'єр-міністр розповів, наскільки зросте середня зарплата і пенсія у 2018 році

ЕкономікаРоман Ганкевич, 22 грудня5990

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман розповів, що в майбутньому році урядом заплановано істотне підвищення середньої зарплати і пенсій. Про це глава уряду повідомив сьогодні на підсумковій прес-конференції у Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

«Заробітна плата 10 тис. грн і 2787 грн - це середня пенсія по Україні... Зараз час приймати закон про нарахування пенсій військовослужбовцям і я наполягаю на тому, щоб перерахунок пенсій пройшов з першого січня», - сказав він.

Володимир Гройсман нагадав, що середня пенсія для військовослужбовця зросте на 1,5 тис. грн. «А бойові пенсії зростуть ще більше», - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше, під час години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр повідомив про те, що черговий перерахунок пенсій буде проведено в 2019 році. Міністерство оборони звернулося до Верховної Ради з проханням внести уточнення до прийнятого бюджету, що стосується соціального захисту військовослужбовців.

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