Гройсман анонсував наступний перерахунок пенсій 2019 року

СуспільствоКатерина Чурилова, 22 грудня4610

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Гройсман анонсував наступний перерахунок пенсій 2019 року
фото з відкритих джерел
Голова уряду Володимир Гройсман і українські пенсіонерки

Черговий перерахунок пенсій в Україні має відбутися у 2019 році. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, пише «Економічна правда».

«Черговий перерахунок пенсій для українських громадян відбудеться в 2019 році, а не так, як це робили колись політики», – заявив Гройсман.

Глава уряду зазначив, що в результаті пенсійної реформи майже 5 млн громадян отримали підвищення пенсій на більш ніж 400 гривень.

Нагадаємо, 11 жовтня в Україні набув чинності закон про пенсійну реформу. Вона, зокрема, передбачає підвищення необхідного страхового стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і щорічне поступове підвищення до 35 років до 2028 року.

Завдяки запровадженню реформи в Україні пенсії підвищили більш ніж для 10 млн осіб, але для 40% пенсіонерів підвищення склало менше 200 гривень.

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