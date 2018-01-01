В Україні набули чинності нові правила дорожнього руху

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 08:427280

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В Україні набули чинності нові правила дорожнього руху
фото РБК-Україна

В Україні максимально допустима швидкість руху на сьогодні становить 50 км/год. Відповідна постанова уряду №883 від 10 листопада 2017 р. набула чинності з 1 січня 2018 року.

Тепер один із пунктів розділу «Швидкість руху» у ПДР звучить так: «У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км/год».

Нагадаємо, це один із заходів, спрямованих на зменшення смертності на дорогах в Україні. Уряд ухвалив ще ряд змін, деякі з них має розглянути парламент - очікується, що це станеться протягом 2018 року. Зокрема, в уряді пропонують збільшити покарання за «п'яні ДТП» до 3-12 років в'язниці з позбавленням права керувати; збільшити штрафи за керування без відповідного посвідчення та перевищення швидкості. Зокрема, за перевищення швидкості більше ніж на 50 км/год в населеному пункті сума штрафу може скласти 3400 грн (раніше було - 510 грн).

Також уряд схвалив законопроект про радикальне посилення покарання за порушення правил дорожнього руху в стані сп'яніння.

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