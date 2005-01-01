В Україні з 1 січня подорожчають сигарети

СуспільствоЯ.І., сьогодні, 17:5022770

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Із 1 січня 2018 року в Україні на 30% зростуть акцизи на сигарети, як це передбачено змінами до Податкового кодексу, інформує Укрінформ.

Документом передбачається поступове, до 2024 року, підвищення специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби і мінімального акцизного податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів. Зокрема, ставки специфічних акцизів на тютюнові вироби у 2018 р. зростають на прогнозний індекс споживчих цін 11,2% та додатково на 16,7% (тобто, з урахуванням попередньої індексації загалом на 29,7%). Надалі вони мають зростати на 20% щороку до 2024 року.

План підвищення акцизів має на меті сягнути мінімального рівня оподаткування, який діє в ЄС - 90 євро на 1000 сигарет. Досі цей показник в Україні становив 20 євро (596,05 грн).

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