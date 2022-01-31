Українці на ліки витратили вже понад 88 млн "ковідних" гривень

За тиждень українці витратили понад 88 млн грн для придбання лікарських засобів за програмою «єПідтримка». Наразі цією програмою скористалися понад 7,3 млн. українців, повідомило у понеділок, 31 січня, міністерство економіки.

Нагадаємо, можливість придбати ліки за «ковідну тисячу» доступна з 24 січня цього року, та не для усіх, а лише для громадян віком від 60 років. Купити можна будь-які ліки, дозволені для застосування в Україні, як за рецептом, так і без нього. Наразі програмою єПідтримка вже скористалися понад 7 мільйонів 350 тисяч людей.

«Загалом з початку запуску програми на картки українців перераховано 7,35 млрд грн. Майже 2 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили», – зазначив заступник Міністра економіки України Олександр Грибан.

Найбільше грошей українці витрали на:

книжкові магазини – 705 млн грн;

кінотеатри – 488 млн грн;

театри, концерти та розважальні послуги – 249 млн грн

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 242 млн грн;

спорт – 222 млн грн;

ліки - 88 млн грн

Нагадаємо, всі щеплені двома дозами вакцини від коронавірусу в Україні можуть отримати 1 тис. грн, які можна витратити лише на певну категорію товарів. До цих категорій належать книги, ліки, авіа- та залізничні квитки в межах України, квитки в кіно, театри та музеї, спортзали та виставкові центри.