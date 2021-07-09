Фінансова піраміда B2B Jewelry, яку у серпні минулого року заблокувала Служба безпеки України (СБУ), продовжує збирати гроші з нових вкладників - її засновник Микола Гонта більше не під домашнім арештом, а обвинувачення за майже рік не пред’явлені, йдеться у сюжеті Bihus.Info.

Журналісти нагадали, що у серпні 2020 року правоохоронці оголосили про блокування фінансової піраміди, яка, за їхніми даними, зібрала 250 млн доларів з 600 тис. вкладників. Засновникові B2B Jewelry Миколі Гонті, його дружині та бухгалтеру висунули підозри.

«Інкримінували шахрайство з фінансовими ресурсами та відмивання і легалізацію злочинних грошей. Тоді ж, у 2020-му, Гонті обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт», – нагадує Bihus.Info.

Однак журналісти з'ясували, що з часу оголошення підозр Миколі Гонті, його дружині Олені та головному бухгалтеру минув майже рік, але обвинувачення досі не висунуті і досудове розслідування не завершене.

Водночас, зараз у магазинах B2B Jewelry знову черги – проект продовжує продавати прикраси під обіцянки повернути їх повну вартість, залишити прикрасу і доплатити ще зверху.

«Під час візиту журналістів в магазин одна з відвідувачок принесла на касу 137 тисяч гривень», – йдеться у розслідуванні.

Також видання з'ясувало, що у B2B Jewelry з’явився клон – Cancri Jewelry, яка позиціонує себе як турецький ювелірний дім, але орієнтується, зокрема, на українську аудиторію.

«Нещодавно Cancri Jewelry презентували в Одесі, на інстаграм-сторінку мережі підписана комунікаційниця B2B Jewelry, а сам Микола Гонта в інтерв’ю визнав, що “не юридично” володіє бізнесом у Туреччині», – додали журналісти.

Також повідомляється, що на острові, арештованому в рамках провадження, триває будівництво котеджів. Журналісти Bihus.Info помітили там автомобілі, зареєстровані на сина Гонти Олександра і благодійний фонд «Зимородок» дружини Гонти (фонд фігурує в провадженні як частина піраміди B2B Jewelry).

«Для оплати онлайн B2B Jewelry тепер використовує свіжостворене ТОВ «Голдмайстер». Вона оформлена на мешканця Ладижина [Вінницької області] Дмитра Александренка. Відповідно до реєстру судових рішень, притягувався до кримінальної відповідальності за розбійне пограбування», – дізналися журналісти.

Автори розслідування також заявили, що цілодобовий домашній арешт Миколи Гонти скасував Печерський районний суд Києва навесні 2021 року. Замість нього йому призначили особисте зобов’язання.

«Причому це рішення суду, як і багато інших по справі B2B Jewelry, відсутнє в публічній частині судового реєстру. Звідти також зникли ухвали про арешт земельних ділянок та будинків на острові під Києвом (острів пов’язаний з родиною Гонти і може бути способом легалізації коштів від піраміди)», – наголошується у розслідуванні.

Журналісти з’ясували, що доступ до опублікованих раніше рішень обмежено на підставі постанови Офісу генпрокурора від 9 червня 2021 року. Журналісти спрямували запит в ОГП, аби зрозуміти, хто саме і чому прийняв таке рішення. Наразі чекають на відповідь.

Як повідомляв ZAXID.NET, 27 серпня 2020 року Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, вкладниками якої стали понад 600 тис. громадян, а обсяг привласнених коштів становить близько 250 млн доларів. Трьом організаторам фінансової піраміди повідомили про підозру, двом фігурантам обрали запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

СБУ стверджувала, що за період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис. доларів США кожен, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

Засновник B2B jewelry Микола Гонта після цього повідомляв, що ювелірні магазини мережі працюють в звичайному режимі, а юристи компанії готують позови про спростування інформації про блокування мережі, яку раніше розмістила СБУ.