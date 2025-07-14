Бан Гей Міну було 43 роки

Французький стендап-комік та актор Бан Гей Мін, відомий за фільмами «Астерікс та Обелікс: Піднебесна імперія» та «Шеф», загинув у Парижі у віці 43 років. Причиною став нещасний випадок. Його тіло було знайдено біля будинку в 17-му окрузі, після падіння з восьмого поверху. Наразі ведеться розслідування для встановлення точних обставин цієї трагедії.

Актор загинув, коли діставав свій мобільний телефон, що впав у водостічну трубу. Однак в той самий час він послизнувся на балконі та випав з висоти восьмого поверху, пише видання Le Parisien. За словами джерела Le Parisien у поліції, мобільний телефон актора був знайдений у ринві разом із попільничкою на підвіконні.

«З нескінченним сумом ми змушені оголосити про трагічну смерть нашого друга, нашого чудового артиста Бан Гей Міна. Згідно з наявними у нас доказами, намагаючись дістати телефон, Бан послизнувся і впав з висоти», ‒ повідомив про трагедію продюсер Філіпп Дельмас. У тексті також йдеться про те, що артист наступного ранку мав вилетіти до Монреаля. Нещодавно 43-річний комік розпочав новий тур зі своїм шоу Kill Bun, який включав кілька концертів у Парижі та провінції.

Комік Бан Гей Мін, який зробив собі ім'я на Jamel Comedy Club, мав прізвисько «Смішний китаєць». Незважаючи на свій успіх актор останнім часом переживав не найкращі часи. Він був госпіталізований у Ла-Реюньйон під час одного з концертів свого туру. Тур Kill Bun, який розпочався у квітні 2025 року, мав тривати до 2026 року з датами, запланованими по всій Франції. Шоу, яке поєднувало особисті анекдоти, імпровізації та роздуми на такі теми, як психічне здоров'я, було тепло прийняте публікою.

Бан Гей Мін народився 29 листопада 1981 року в Лормонті, Жиронда, він мав китайське та камбоджійське походження. Виріс у передмісті Бордо, де рано захопився стендап-комедією. Закінчивши навчання за спеціальністю «комп'ютерні науки», у віці 24 років вирішив усе покинути та присвятити себе комедії у Парижі.

Він зіграв у таких фільмах як «Масло у вогонь» (2011), «Шеф» (2012), «Астерікс та Обелікс: Піднебесна імперія» (2023) режисера Гійома Кане, «Цап-відбувайло» (2024).

«Своїм гострим, часто провокативним гумором Бан Хей Мейн досліджував соціальну напруженість, расизм і культурні упередження, поєднуючи самоіронію з соціальною критикою. Він був своєрідним голосом на комедійній сцені, що поєднував сміх і роздуми», – йдеться у повідомленні про смерть актора.