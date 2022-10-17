Аби уникнути важких ускладнень, ,лікарі радять вакцинуватися

На Львівщині захворюваність на коронавірус другий тиждень поспіль іде на спад. Минулого тижня, з 10 по 16 жовтня зафіксовано 1095 нових випадків захворювання, що на 808 випадків менше, ніж позаминулого тижня. Але летальність залишається ще дуже високою. Минулого тижня від ускладнень коронавірусної інфекції померло 17 мешканців області, повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко-Іванченко.

«З 10 по 16 жовтня проведено 3744 лабораторні дослідження і отримано 1095 позитивних результатів. На лікарняних ліжках перебуває 297 осіб. Коронавірус забрав життя 17 хворих», – повідомила Наталія Тімко-Іванченко.

Захворюваність на коронавірусну інфекцію на Львівщині три останні тижні вересня трималася на рівні 2200-2500 нових хворих і на початку жовтня почала знижуватися. З третього по дев’яте жовтня лабораторно підтвердили коронавірус у 1903 мешканців області. З 10 по 16 жовтня зафіксовано 1095 нових випадків захворювання, що на 808 випадків менше. Правда, епідеміологи кажуть, що про спад можна говорити тоді, коли кількість нових хворих зменшується три тижні поспіль.

Та летальність залишається ще дуже високою. Минулого тижня від ускладнень коронавірусної інфекції померло 17 мешканців Львівщини, позаминулого – 21. Це була найбільша кількість летальних випадків з березня 2022року

Аби уникнути важкого перебігу хвороби і різноманітних ускладнень, Наталія Тімко-Іванченко радить вакцинуватися. На Львівщині є три вакцини – CoronaVac, Janssen і Pfizer. Ті, хто має два щеплення (базовий курс щеплень) через п’ять місяців можуть отримати першу бустерну дозу і через чотири місяці після першого бустерного щеплення зробити другий бустер. Вакцинуватися можна у пунктах вакцинації у поліклініках. У Львові медичні мобільні бригади виїжджають на вакцинацію в організовані колективи, якщо є понад 50 бажаючих щепитися.