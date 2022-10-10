Хворих на коронавірус минулого тижня виявили менше, але побільшало тих, у кого він забрав життя

Минулого тижня, з третього по дев’яте жовтня, на Львівщині провели 5536 лабораторних досліджень на коронавірус і отримали 1903 позитивні результати. Це на 596 випадків менше, ніж позаминулого тижня, коли виявили 2499 нових хворих на коронавірус. Утім, стверджувати, що захворюваність на коронавірусну інфекцію пішла на спад ще зарано, повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко-Іванченко.

«Стверджувати, що захворюваність пішла на спад ще зарано. Останні три тижні ми мали кількість хворих на рівні 2200-2500. Як коронавірус поведеться далі, важко сказати. Нового різновиду "Омікрону" в області наразі не виявлено. Якщо кількість нових хворих зменшуватиметься ще два тижні поспіль, тоді зможемо говорити про спад», - каже Наталія Тімко-Іванченко.

Утім зросла кількість летальних випадків. Минулого тижня коронавірус забрав життя 21 мешканця області. Це найбільша кількість летальних випадків з березня 2022року. Серед хворих, у кого коронавірусна інфекція викликала важкі ускладнення, які організм хворих не зміг поборобити, за словами Наталії Тімко-Іванченко, є люди різного віку, які мали супутні захворювання. Наймолодшим було лише 40 років.

І хоч нині коронавірус протікає значно легше, ніж на початку пандемії, у багатьох людей він може спровокувати різноманітні важкі ускладнення. У лікарнях області зараз перебуває 375 пацієнтів.

Аби уникнути важкого перебігу хвороби і різноманітних ускладнень, головна епідеміологиня радить вакцинуватися. Зараз на Львівщині є три вакцини – CoronaVac, Janssen і Pfizer. Ті, хто має два щеплення (базовий курс щеплень) через п’ять місяців можуть отримати першу бустерну дозу і через чотири місяці після першого бустерного щеплення зробити другий бустер. Вакцинуватися можна у пунктах вакцинації у поліклініках. У Львові медичні мобільні бригади виїжджають на вакцинацію в організовані колективи, якщо є понад 50 бажаючих щепитися.