На Волині виявили новий різновид штаму коронавірусу «Омікрон»
«Омікрон» ВА.5 виявили в українки, яка нещодавно повернулась з Італії
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На Волині виявили новий різновид штаму коронавірусу «Омікрон». За словами заступниці гендиректора Волинського центру контролю хвороб Ірини Єнжиєвської, новий різновид штаму «Омікрон» ВА.5 виявили в українки, яка повернулась з Італії.
Цей різновид коронавірусу удвічі заразніший, ніж інші штами «Омікрону». Хоча, як зазначають епідеміологи, у клінічному перебігу він не є важчим за той «Омікрон», яким українці хворіли минулої осені.
«Оскільки наша область є прикордонною, то постійні міграційні процеси будуть і надалі сприяти поширенню нових штамів коронавірусної хвороби та інших захворювань, які реєструються в інших країнах», – зазначила вона.
Додамо, що з початку вересня на Волині фіксують щотижневий приріст захворюваності на коронавірус на рівні 50-60%. За останній тиждень (26 вересня-2 жовтня) зафіксували 2334 нових хворих. Це на 210 випадків менше, ніж за тиждень до цього, коли виявили понад 2500 нових випадків. Найбільше хворих, а це понад 60% – у Луцькому районі.
Ірина Єнжиєвська додала, що для досягнення цільового показника охоплення вакцинацією принаймні однією дозою до 70% потрібно провакцинувати ще близько 197 тис. мешканців області. Наразі у наявності є вакцини Pfyzer та Coronavak.