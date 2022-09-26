Протягом минулого тижня на Волині підтвердили 2544 нових випадків коронавірусу. У обласному центрі контролю хвороб зазначають, що в порівнянні з попереднім тижнем захворюваність зросла майже наполовину. Для порівняння, тоді за сім днів нарахували лише 1711 випадків недуги.

Зазначимо, що наразі найвищий рівень захворюваності спостерігають у Луцькому районі: за тиждень коронавірус підтвердили у 1632 мешканців. У Володимирському та Ковельському районах показники приблизно однакові – понад 300 випадків. Найменше хворих – у Камінь-Каширському районі, де за тиждень хворобу підтвердили у 168 людей.

Додамо, що також за тиждень від ускладнень хвороби померли 11 людей: шестеро з Луцького району, по два летальні випадки було у Володимирському та Ковельському районах і ще один летальний випадок – у Камінь-Каширському районі.

Загалом від початку пандемії в області зафіксували 149 тис. випадків коронавірусу. Від ускладнень недуги померли 2,4 тис. пацієнтів.

З початку осені у всіх областях України фіксують значне зростання захворюваності на коронавірус. Минулого тижня у Тернополі через це відновили обов'язковий масковий режим. На Волині поки що це питання не обговорювали.

Мешканців області закликають робити щеплення від коронавірусу, у наявності є різні вакцини: Coronavac, Pfizer та Johnson. За минулий тиждень вакцинацію пройшли 4,1 тис. волинян.