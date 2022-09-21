У Тернополі з четверга, 22 вересня, відновлюють обов'язкове носіння масок. Зокрема, вдягати маски необхідно буде під час поїздок в громадському транспорті, перебування у магазинах, ТРЦ, закладах харчування та в релігійних установах. Зазначимо, що це перше рішення про відновлення обов'язкового маскового режиму, запроваджене після початку повномасштабного вторгнення.

Відповідне рішення прийняли у середу, 21 вересня, на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.

З 22 вересня 2022 року набирають чинності такі вимоги:

Забезпечити дотримання маскового режиму у місцях масового скупчення населення, громадському транспорті, торгово-розважальних центрах, магазинах, закладах громадського харчування, закладах культури і мистецтв, релігійних установах;

Забезпечити роботу водіїв та кондукторів на маршрутах використовуючи засоби індивідуального захисту;

Здійснювати перевезення пасажирів виключно в захисних масках (респіраторах);

Здійснювати щоденну профілактичну дезінфекцію громадського транспорту;

Під час богослужінь у храмах дотримуватись маскового режиму та інших санітарно-протиепідемічних вимог. При здійсненні релігійних обрядів використовувати одноразовий посуд або використовувати засоби для дезінфекції літургійного посуду.

Зазначимо, що рішення щодо запровадження маскового режиму у школах прийматимуть директори навчальних закладів залежно від рівня захворюваності.

Додамо, що за останній тиждень рівень захворюваності на коронавірус в Тернопільській області суттєво зріс. За минулу добу, 20 вересня, в області підтвердили 510 випадків хвороби. Зафіксований також летальний випадок: від ускладнень хвороби померла 78-річна мешканка Тернополя.

Загалом від початку пандемії в області підтвердили 158 тис. випадків хвороби. Від ускладнень недуги померли 2,4 тис. людей.