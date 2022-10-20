Тернопільська міськрада скасувала обов'язкове носіння масок у місцях скупчення людей. Масковий режим протягом місяця, запровадили його 21 вересня. Наразі у таких заходах потреби немає, оскільки рівень захворюваності на коронавірус суттєво знизився.

Рішення місцевої комісії з питань надзвичайних ситуацій затвердив виконавчий комітет Тернопільської міськради у четвер, 20 жовтня.

«Рішення прийняте у зв’язку із тим, що на території Тернопільської громади епідемічна ситуація щодо захворюваності на COVID-19 є прогнозованою та контрольованою з тенденцією до стабілізації, відтак скасовано додаткові карантинні обмеження», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 21 вересня через різке підвищення рівня захворюваності на коронавірус Тернопільська міськрада запровадила обов'язковий масковий режим. Тоді щодня фіксували по декілька сотень нових хворих. Натомість за минулу добу, 19 жовтня, в області зареєстрували лише 58 нових хворих, повідомляє центр контролю та профілактики хвороб.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірусом перехворіли 162 тис. мешканців Тернопільщини. З них 2,4 тис. недужих померли від ускладнень хвороби.