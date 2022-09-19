За минулий тиждень, з 12 по 18 вересня, в Хмельницькій області підтвердили 2632 випадки коронавірусу. Це на майже 700 випадків більше, ніж попереднього тижня. Загалом показники захворюваності зросли на 36,5%. Нагадаємо, що попереднього тижня в області підтвердили лише 1928 випадків хвороби.

Водночас зростає і кількість госпіталізованих. «До закладів охорони здоров'я Хмельницької області із Covid-19 минулого тижня госпіталізували 322 людей – це вдвічі більше, ніж тижнем раніше», – йдеться у повідомленні обласного центру контролю та профілактики хвороб. Через ускладнення коронавірусу померли троє людей.

Зросла й кількість хворих дітей: загалом хворобу діагностували в 412 дітей, що на 64 випадків більше, ніж попереднього тижня. Водночас одужали 1649 пацієнтів.

У центрі контролю хвороб додають, що наразі Хмельниччина входить у трійку областей з найвищим рівнем захворюваності на коронавірус. Однак наразі невідомо, які ще області потрапили у цей список, адже з 23 лютого статистику щодо захворюваності на Сovid-19 не оприлюднюють.

Зазначимо, що кількість підтверджених випадків коронавірусу зростає у всіх областях України. До прикладу, на Львівщині за минулий тиждень Covid-19 виявили у понад 2300 мешканців області. Це майже на тисячу випадків більше, ніж попереднього тижня.