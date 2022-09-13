На Хмельниччині впродовж минулого тижня зафіксували значний ріст захворюваності на коронавірус. Недугу підтвердили у майже 2 тис. мешканців області. Також відомо, що один з пацієнтів помер через ускладнення хвороби.

Як повідомила прес-служба Хмельницької військової адміністрації, за минулий тиждень з 5 по 11 вересня підтверджено 1928 випадків хвороби. Це на 605 випадків більше, ніж попереднього тижня.

Відомо про один летальний випадок. Також повідомляють, що за тиждень госпіталізували 159 пацієнтів.

Зазначимо, що з лютого 2022 року в Україні спостерігався значний спад захворюваності на коронавірус. Так тривало з лютого по серпень. Втім, з серпня в багатьох областях України епідеміологи знову почали фіксувати значне зростання захворюваності.

До прикладу, протягом минулого тижня на Львівщині підтвердили майже 1,5 тис. нових випадків коронавірусу. Відомо, що десятеро хворих померли від ускладнень.