В Україні поступово зростає захворюваність на Covid-19 та кількість госпіталізацій через це. Наразі зафіксовано 11,5 тис. хворих на коронавірусну хворобу, а в лікарнях перебувають понад 3 тис. пацієнтів.

«Ми спостерігаємо початок зростання захворюваності, і це початок осінньої хвилі, яка є базовою. Ми поступово реєструємо все більші відносні показники за кількістю хворих. Наприклад, за минулий тиждень це було 9,1 тис., зараз це 11,5 тис., у яких був діагностований COVID-19 і які захворіли. Це очікувано, вже третій рік поспіль у вересні відбувається підвищення рівня захворюваності на COVID-19, і спадати він почне в березні - квітні, а може, і на початку травня», – розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю «Укрінформу».

Він зазначив, що також зростає показник госпіталізацій з коронавірусною хворобою.

«Для нас ключовим є показник госпіталізацій. Якщо раніше ми фіксували в середньому менше ніж 1 тис. госпіталізацій за тиждень, то за останні декілька тижнів ця цифра зростає. За позаминулий тиждень це 2,6 тис., зараз близько 3,1 тис. пацієнтів впродовж тижня госпіталізуються з діагнозом Covid-19», – сказав Кузін.

За його словами, також щотижня на 10-15% зростає і кількість тестувань на коронавірус. За даними МОЗ, за минулий тиждень було проведено 56,5 тис. тестувань, зараз це 62 тис. тестів. У переважній більшості використовуються швидкі тести.

За словами Кузіна, в Україні є ПЛР-системи для проведення 1,3 млн досліджень, така сама кількість є в резерві, цього має вистачити до першого кварталу 2023 року. Також на рівні первинної медичної допомоги доступні близько 1,7 млн швидких тестів. Їх вистачить до кінця 2022 року.

Кузін зауважив, що Україна отримує тестові системи та швидкі тести на виявлення коронавірусу як гуманітарну допомогу, а також закуповує їх за грантові кошти.

Також Кузін зазначив, що Міністерство охорони здоров'я України планує дозволити проведення другого бустерного щеплення для всіх охочих.

Раніше ZAXID.NET також повідомляв, що на Львівщині продовжує зростати кількість хворих на коронавірус.