За останні чотири тижні у світі стрімко зросла кількість летальних випадків від Covid-19. Про це повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров'я.

«15 тисяч смертей на тиждень – це абсолютно неприйнятно, коли ми маємо всі інструменти для запобігання інфекцій і порятунку життів. Ми всі втомилися від цього вірусу і втомилися від пандемії. Але вірус не втомився від нас», – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

Він додав, що кількість летальних випадків збільшилась на 35%. Домінуючим штамом коронавірусу залишається «Омікрон». Його виявляють у 90% випадків.

Нагадаємо, що у липні в Україні виявили новий різновид штаму коронавірусу «Омікрон». Перші 7 випадків захворювання виявили у Чернівецькій області.

Новий різновид коронавірусу вперше зафіксували ще в січні 2022 року, а відслідковувати його поширення ВООЗ почало від квітня. Цей штам є спорідненим до «Омікрона», який домінує у всьому світі від кінця 2021 року. Спеціалісти кажуть, що поки немає жодних ознак того, що штам BA.5 небезпечніший за «Омікрон» або будь-який інший варіант. Але за даними ВООЗ, штам BA.5 був причетний до 52% випадків зараження коронавірусом наприкінці червня, при цьому у США рівень захворюваності на BA.5 перевищив 80%..

Наявна інформація свідчить, що отримання бустерної дози значно підвищує рівень утворення нейтралізувальних антитіл навіть проти цього підтипу вірусу.

Також дослідження клітинного імунітету вказують, що Т-клітини утворені в тілі людини після трьох доз мРНК вакцини, зберігають свою ефективність проти штаму «Омікрон». Саме клітинний імунітет пов’язують із захистом проти тяжкого перебігу інфекції, госпіталізації та смерті.

Лікар-інфекціоніст з Мічиганського університету Пріті Малані каже, що цей штам коронавірусу не загрожує серйозними наслідками для тих, хто був вакцинований. Вірусологи одноголосно погоджуються з тим, що в групі ризику BA.5 знаходяться люди похилого віку без бустерних щеплень.