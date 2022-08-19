Кабінет міністрів подовжив режим надзвичайної ситуації і карантин в Україні до 31 грудня 2022 року, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Продовжено режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2022 р. для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України шляхом внесення змін до розпорядження КМУ від 25.03.2020 № 338 “Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації”. Продовжено карантин до 31 грудня 2022 р. на всій території України», – йдеться в його повідомленні у п’ятницю, 19 серпня.

Востаннє уряд продовжував коронавірусний карантин у травні – тоді його дію було продовжено до 31 серпня.

Карантин, завроваджений через пандемію коронавірусної хвороби Covid-19, було введено в Україні в березні 2020 року. З того часу його умови неодноразово змінювали.

У липні Всесвітня організація охорони здоров’я закликала країни світу відновити карантинні обмеження проти Covid-19, як-от масковий режим та тестування.

На початку липня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв, що в Україні зросла кількість хворих на коронавірус. У кінці липня в Україні виявили перші випадки нового різновиду штаму коронавірусу «Омікрон», який активно поширюється у світі. Також у світі зростає кількість смертей, спричинених коронавірусом.