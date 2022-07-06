Віктор Ляшко заявив, що за останній тиждень кількість хворих на коронавірус в Україні зросла на 12%

В Україні досі циркулює коронавірус, а протягом останнього тижня (вперше за два місяці) кількість випадків зараження зростала. Втім, така тенденція спостерігається і в європейських країнах, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За даними МОЗ, за минулий тиждень було зафіксовано 1 018 випадків коронавірусної хвороби, за тиждень до цього – 943 випадки.

«Ми бачимо приріст на 12% і це тенденція як і в європейських країнах. Сьогодні в Європі фіксується різкий стрибок у порівнянні з червнем-травнем. Потенційно ми готуємось до можливої нової хвилі зростання випадків Covid-19. У тому числі, готуємо до цього систему охорони здоров’я», – сказав Ляшко на брифінгу в середу, 6 липня, повідомило «Громадське».

За його словами, є ймовірність зростання випадків Covid-19 в осінньо-зимовий період. Міністр додав, що в Україні є препарати для лікування пацієнтів, засоби індивідуального захисту, понад 1,2 млн швидких тестів, тести для ПЛР-діагностики тощо.

Водночас Ляшко наголосив, що проблеми можуть виникнути з поставками кисню, оскільки частина виробників в Україні перебувають там, де тривають активні бойові дії.

Віктор Ляшко закликав українців не нехтувати здоров’ям та за можливості переглянути вакцинальний статус: якщо не зробили друге щеплення або бустерне, то зробити це за нагоди.

Нагадаємо, у зв’язку з війною, Міністерство охорони здоров’я продовжило термін дії ковід-сертифікатів до півтора року. Також на час воєнного стану уряд пом’якшив карантин, який все ще діє.